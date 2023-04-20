أميركا تستعد تحسباً لإجلاء رعاياها من السودان

قال مسؤول أميركي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال عدد كبير من الجنود ضمن قوات إضافية إلى قاعدتها في جيبوتي في حالة الإجلاء من السودان.

ورفض المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الخوض في التفاصيل.

ويشهد السودان، منذ 6 أيام، تصعيداً عسكرياً أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 330 شخصاً.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في بيان «ننشر قدرات إضافية في مكان قريب في المنطقة لأغراض طارئة تتعلق بتأمين وربما تسهيل مغادرة موظفي السفارة الأميركية من السودان إذا اقتضت الظروف ذلك».

ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل.