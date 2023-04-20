الجمعة 21 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يضغط لضمّ أوكرانيا إلى الناتو

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر
20 ابريل 2023 22:04

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ضمّ بلاده وتقديم المزيد من الأسلحة إليها.
وتدعو أوكرانيا، منذ سنوات، للانضمام إلى الناتو، وطالبت بذلك أكثر بعد الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.
ويبقي الحلف، الذي يؤيد من حيث المبدأ ضم هذا البلد، الغموض حول الجدول الزمني إذ إن دخول كييف إلى المنظمة قد يسبّب تصعيدا في الأزمة لأن روسيا تعتبر مثل هذا التوسع خطاً أحمر.
ووصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى كييف، اليوم الخميس، في زيارة غير معلنة هي الأولى له منذ الأزمة.
وقال زيلينسكي، إثر لقائه ستولتنبرغ، إن "قمة الناتو في فيلنيوس، (عاصمة ليتوانيا في يوليو) يمكن أن تصبح تاريخية"، مشيرًا إلى أنه "من المهم أن تتلقى أوكرانيا (خلالها) الدعوة المناسبة" للانضمام إلى هذه المنظمة. وأصر على أن "الوقت قد حان".
من جهته، أكّد ستولتنبرغ دعم المنظمة لطموحات كييف دون أن يتطرق إلى الجدول الزمني.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في كييف، إن "مستقبل أوكرانيا هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية. مستقبل أوكرانيا في الناتو. جميع الحلفاء متفقون على ذلك".
وأوضح أن مسألة الانضمام ستطرح خلال قمة فيلنيوس التي يؤمل أن يشارك فيها زيلينسكي.
وتابع "أقرّ بالطبع بأنّ الرئيس زيلينسكي سيتطرق إلى مسائل العضوية والضمانات الأمنية وسيكون ذلك على رأس جدول أعمال" قمة الناتو.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: الوقت حان للانضمام إلى الـ«ناتو»
أميركا تحدد موعداً لانضمام السويد إلى حلف الناتو
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
انضمام
عضوية
آخر الأخبار
باراتيتشي يستقيل بعد خسارة «استئناف الحظر»
الرياضي
باراتيتشي يستقيل بعد خسارة «استئناف الحظر»
اليوم 13:40
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
الرياضي
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
اليوم 12:30
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
الإمارات
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
اليوم 12:20
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
الرياضي
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
اليوم 12:16
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
الرياضي
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©