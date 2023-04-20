زيلينسكي يضغط لضمّ أوكرانيا إلى الناتو

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ضمّ بلاده وتقديم المزيد من الأسلحة إليها.

وتدعو أوكرانيا، منذ سنوات، للانضمام إلى الناتو، وطالبت بذلك أكثر بعد الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.

ويبقي الحلف، الذي يؤيد من حيث المبدأ ضم هذا البلد، الغموض حول الجدول الزمني إذ إن دخول كييف إلى المنظمة قد يسبّب تصعيدا في الأزمة لأن روسيا تعتبر مثل هذا التوسع خطاً أحمر.

ووصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى كييف، اليوم الخميس، في زيارة غير معلنة هي الأولى له منذ الأزمة.

وقال زيلينسكي، إثر لقائه ستولتنبرغ، إن "قمة الناتو في فيلنيوس، (عاصمة ليتوانيا في يوليو) يمكن أن تصبح تاريخية"، مشيرًا إلى أنه "من المهم أن تتلقى أوكرانيا (خلالها) الدعوة المناسبة" للانضمام إلى هذه المنظمة. وأصر على أن "الوقت قد حان".

من جهته، أكّد ستولتنبرغ دعم المنظمة لطموحات كييف دون أن يتطرق إلى الجدول الزمني.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في كييف، إن "مستقبل أوكرانيا هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية. مستقبل أوكرانيا في الناتو. جميع الحلفاء متفقون على ذلك".

وأوضح أن مسألة الانضمام ستطرح خلال قمة فيلنيوس التي يؤمل أن يشارك فيها زيلينسكي.

وتابع "أقرّ بالطبع بأنّ الرئيس زيلينسكي سيتطرق إلى مسائل العضوية والضمانات الأمنية وسيكون ذلك على رأس جدول أعمال" قمة الناتو.