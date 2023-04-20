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الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة ثلاثة أيام في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
20 ابريل 2023 20:58

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في السودان خلال عيد الفطر.
وطالب أمين عام المنظمة الدولية بضرورة «السماح للمدنيين بالفرار وطلب العلاج والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى».
وتحدث جوتيريش إلى الصحفيين بعد اجتماعه مع رؤساء الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) وغيرها من المنظمات ذات الصلة.
وقال «هذا وقت مهمّ في التقويم الإسلامي. أعتقد أنّه وقت مناسب ليصمد وقف لإطلاق النار». وأضاف «نحن على اتّصال مع الأطراف، ونعتقد أنّه من الممكن» إرساء هذه الهدنة.

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المصدر: وكالات
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وقف إطلاق نار
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