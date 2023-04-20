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ناشطو مناخ يبدأون مسيرة احتجاجية مجدداً في العاصمة الألمانية

ناشطو مناخ يبدأون مسيرة احتجاجية مجدداً في العاصمة الألمانية
20 ابريل 2023 18:05

بدأ ناشطو مناخ من مجموعة «الجيل الأخير»، صباح اليوم الخميس، مجدداً مسيرة احتجاجية في العاصمة الألمانية برلين. وحسبما ذكر مراسل تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تحرك نحو 30 ناشطاً في شارع 17 يونيو بوتيرة بطيئة من بوابة براندنبورج باتجاه عمود النصر وعرقلوا حركة المرور.

وأفادت متحدثة باسم الشرطة بأن أربعة أشخاص لصقوا أنفسهم في حافلة سياحية بالقرب من الميدان الباريسي. وشارك نحو 30 شخصاً آخرون في مسيرة احتجاجية أخرى في نهر الطريق في منطقة شارلوتنبورج في العاصمة الألمانية. وذكرت المجموعة أن ما يصل إلى 800 ناشط يخططون لتنظيم احتجاجات وعرقلة حركة السير في الحي الحكومي خلال الأيام المقبلة، وقالت المجموعة إنها ستحاول اعتباراً من يوم الاثنين إصابة العاصمة الألمانية كلها بالشلل.

وتطالب المجموعة الحكومة بوضع خطة لتحقيق الهدف المنشود عالمياً، الخاص بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند معدل 1.5 درجة، حتى يمكن تجنب أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري.

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كما تطالب بإنشاء مجلس مجتمعي يضم 160 عضواً منتخباً بحيث يناط إلى هذا المجلس وضع خطة محددة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز في ألمانيا بحلول عام 2030.

كما تسعى المجموعة أيضاً إلى تحديد الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة للسيارات بـ 100 كيلومتر في الساعة، واستمرار طرح تذكرة السفر المخفضة فئة الـ9 يورو لوسائل النقل العام في ألمانيا.

المصدر: د ب أ
المناخ
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