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الرئيس الألماني يعرب عن أمنياته بعيد فطر سعيد للمسلمين في بلاده

الرئيس الألماني يعرب عن أمنياته بعيد فطر سعيد للمسلمين في بلاده
20 ابريل 2023 16:36

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن أمنياته بعيد فطر سعيد للمسلمين في بلاده. وقال الرئيس الألماني في رسالة التهنئة المنشورة اليوم الخميس، إن العائلات المسلمة وأصدقاءها وجيرانها سيتجمعون في العطلة الأسبوعية في كل مكان في البلاد لتوديع شهر الصيام بإقامة مأدبة كبيرة. وأضاف شتاينماير:«بعد أيام من التزهد والسكينة وبعد ليالي الإفطار المبهجة مع الأقارب، ها هم يحتفلون الآن بالاستمتاع بمباهج الحياة». كان شهر رمضان بدأ في ألمانيا في الثاني والعشرين من مارس الماضي وسينتهي مساء اليوم.

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وأعرب شتاينماير عن سروره لأن العديد من البلديات دعت إلى الإفطار العام مرة أخرى في هذا العام. وأعرب شتاينماير عن أمله في أن يستغل العديد من الأشخاص من أتباع الديانات الأخرى أو ممن لا دين لهم هذه الفرصة ويتعرفوا على ثاني أكبر الأعياد الإسلامية ويتحدثوا مع المسلمين. وقال شتاينماير:«كلما أقبلنا في مجتمعنا المتنوع على بعضنا البعض بحب استطلاع وانفتاح واحترام، سينجح التعايش بين المختلفين بصورة أفضل».

المصدر: د ب أ
فرانك فالتر شتاينماير
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