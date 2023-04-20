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ستولتنبرج يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

ستولتنبرج يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
20 ابريل 2023 15:29

وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، إلى كييف اليوم الخميس، بحسب ما قاله متحدث باسم التحالف الدفاعي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وذلك في أول زيارة يقوم بها إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية فبراير من العام الماضي.

وقام ستولتنبرج بتكريم القتلى من الجنود الأوكرانيين، عند الجدار الخارجي لدير القديس ميخائيل. ولم يتم الإعلان عن أي ارتباطات أخرى لستولتنبرج خلال زيارته. وقالت مصادر في حلف شمال الأطلسي إن الاجتماعات المقررة له ستظل سرية لأسباب أمنية.

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ومن المقرر أن يحضر ستولتنبرج غدا الجمعة، اجتماعا بقيادة الولايات المتحدة للدول التي تقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا. وكان ستولتنبرج قال في مطلع أبريل: "سيقف الناتو إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الوقت". ودعا ستولتنبرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمشاركة في قمة الناتو المقبلة المقررة في ليتوانيا.

وسوف تُعقد القمة في العاصمة الليتوانية، في 11 و12 من يوليو المقبل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان زيلينسكي سوف يحضرها.

المصدر: د ب أ
الناتو
أوكرانيا
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