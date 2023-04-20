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انطلاق أكبر تدريب في العالم على الدفاع السيبراني في إستونيا

تعبيرية
20 ابريل 2023 10:54

يشارك أكثر من ثلاثة آلاف خبير من 38 دولة منذ الأربعاء في تالين في أكبر تدريب على الأمن الإلكتروني في العالم، بحسب بيان صادر عن مركز الامتياز التعاوني للدفاع السيبراني التابع للحلف الأطلسي الذي يتخذ مقراً في العاصمة الإستونية.

وسيقوم المشاركون في العملية التي تستمر أربعة أيام وأطلق عليها اسم "الدروع المغلقة" بحماية الأنظمة المعلوماتية "من هجمات وسيتدربون على اتخاذ قرارات تكتيكية وإستراتيجية في أوضاع حرجة".

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وتابع البيان أنه "فضلاً عن الدفاع عن الأنظمة، على الفرق أن تبلغ بالحوادث وتنفذ قرارات إستراتيجية وتحل مشكلات تتعلق بالطب الشرعي وقانونية وإعلامية".
وجاء في البيان أن "الدروع المغلقة تدريب يتواجه فيه فريق أحمر مهاجم وفرق زرقاء دفاعية مؤلفة من دول أعضاء في مركز الامتياز التعاوني للدفاع السيبراني ودول شريكة".



ومركز الامتياز التعاوني للدفاع السيبراني الذي أقيم في تالين عام 2010 هو مركز أبحاث وتدريب معتمد من الناتو يعنى بالتدريب والبحوث وتقديم الاستشارة في مجال الأمن الإلكتروني.

المصدر: وكالات
الأمن السيبراني
أستونيا
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