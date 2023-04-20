وميض غامض رُصد في سماء كييف

أثار وميض قوي رُصد فوق كييف الأربعاء غموضاً حول مصدره، إذ نسبته سلطات كييف في بادئ الأمر إلى عودة قمر صناعي لوكالة الفضاء الأميركية إلى الغلاف الجوي، قبل أن تؤكد ناسا أن القمر الصناعي لم يكن دخل الغلاف الجوي بعد عند حصول الوميض.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي بوبكو على تلغرام " رُصد في سماء كييف بريق مشع لجسم جوي".

وأضاف "بحسب المعلومات الأولية، الظاهرة سببها سقوط قمر صناعي لناسا".



وبعد قليل أكد سلاح الجو الأوكراني بدوره أن الوميض "على ارتباط بسقوط قمر صناعي" مشيراً إلى أنه لا يزال يتحتم استيضاح الأمر.

وكانت وكالة الفضاء الأميركية أعلنت هذا الأسبوع أن قمراً صناعياً زنته 300 كلغ سيعود إلى الغلاف الجوي الأربعاء في ساعة غير محددة.



لكن ناسا أكدت في بيان أن القمر الصناعي "رئوفين راماتي هاي إنرجي سولار سبيكتروسكوبيك إيماجر" (RHESSI) لم يكن دخل الغلاف الجوي بعد عند حصول الوميض.

وأوضحت ناسا الأربعاء أن البنتاغون يتوقع أن يدخل القمر الصناعي الغلاف الجوي "في حوالى الساعة 20,50 الأربعاء (00,50 ت غ الخميس) مع هامش يقارب الساعة".

وأكدت الوكالة أن "أي قمر صناعي آخر للناسا لم يدخل الغلاف الجوي في وقت سابق اليوم".