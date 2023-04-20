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ولي العهد السعودي يلتقي ملك الأردن في جدة

ولي العهد السعودي يلتقي ملك الأردن في جدة
20 ابريل 2023 09:20

 التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية على مائدة السحور في جدة اليوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين،كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

 

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المصدر: وكالات
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