البيت الأبيض يعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل قريباً مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحفي، إنّ هذه الشحنة الجديدة ستضمّ ذخيرة لأنظمة مدفعية يستخدمها الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أنّ البنتاغون سيقدّم مزيداً من التفاصيل.



وحزمة المساعدات العسكرية الجديدة هذه قيمتها 325 مليون دولار وتشمل قذائف مدفعية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن الحزمة تشمل أيضاً ذخائر لنظام الصواريخ الدقيقة هيمارس وألغاما مضادة للدبابات.



ويتزامن هذا الإعلان مع تسلّم أوكرانيا أول أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت ودبابات قتال خفيفة فرنسية من طراز AMX-10.



