واشنطن تدعو لاحترام رغبة الليبيين في انتخاب قادتهم

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند أن الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات، داعياً إلى احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته. وجدد نورلاند في تدوينة نشرتها السفارة الأميركية لدى طرابلس دعم بلاده الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، الذي يواصل المشاركة بنشاط مع القادة الليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين لوضع خريطة طريق لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب في ليبيا.

وبدأ باتيلي تنفيذ مبادرته الرامية لإتاحة الفرصة لليبيين لاختيار قادتهم عبر محاور متوازية متعددة، تشكل معاً نهجاً شاملاً لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن مبادرته تهدف بالأساس إلى تمكين إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري عبر التوسع في إشراك الجهات الفاعلة المعنية بهذه المسألة، حسبما أفاد في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأول.

وأوضح باتيلي أن حشد جميع الأطراف المعنية بشكل فعال، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أمر أساسي لتحقيق توافق في الآراء بشأن المسائل السياسية والقضايا الأمنية، مشيراً إلى عقده اجتماعات مع حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي والأجسام التشريعية.

وأكد على استعدادهم لمناقشة معايير تنظيم الانتخابات الليبية، داعيًا إلى ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.