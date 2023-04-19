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4 قتلى بهجوم استهدف وفداً رسمياً في مالي

4 قتلى بهجوم استهدف وفداً رسمياً في مالي
20 ابريل 2023 03:22

باماكو (وكالات)

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قُتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم استهدف وفداً مالياً رسمياً في منطقة تشهد أعمال عنف إرهابية وتبعد نحو 400 كلم إلى الشمال من باماكو، قرب الحدود مع موريتانيا، حسبما أفاد مسؤولون إداريون ومصادر أمنية.
ولم تتعرّف السلطات رسمياً بعد على الضحايا، علماً بأنّ غموضاً يخيّم على طبيعة الوفد الذي كان يسعى للتنقيب عن آبار للسكّان المحليّين على بُعد نحو أربعين كلم من مدينة نارا القريبة من غابة واغادو المعروفة بأنها ملاذ للإرهابيين.
وقال مسؤول إداري في نارا، طالباً عدم كشف هويته لكونه غير مصرّح له بالتحدّث، إنّ «وفداً رسمياً تعرّض لهجوم، وهناك أربعة قتلى على الأقلّ ومفقودون، والتوتّر لا يزال سائداً هناك»، مشيراً إلى أنّ «البعثة لم تكن تحظى بالمواكبة المناسبة».
وأكّد مصدر في السلطات المحلية هذه الرواية، مشدّداً على أنّ عسكريين كثراً وصولوا إلى نارا في إطار نشر تعزيزات.
وقال مسؤول محلّي: «هاجم الإرهابيون وفداً من رئاسة الجمهورية، وهناك أربعة قتلى ومفقودون، وعمليات البحث مستمرة»، مؤكّداً أنّ الوضع الأمني الميداني يتدهور يومياً.
وأعلن مسؤول عسكري أنّ حصيلة الضحايا بلغت أربعة قتلى، بينهم اثنان تفحمت جثتاهما، ولم يتمّ التعرّف عليهما، مشيراً إلى أن شخصين آخرين على الأقلّ في عداد المفقودين.

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