غموض يكتنف اتفاق تصدير الحبوب

كييف (وكالات)

استؤنفت عمليات تفتيش السفن التي تنقل حبوباً أوكرانية عبر البحر الأسود، أمس، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، لكن كييف قالت إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتأمين تمديد المبادرة.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على إيرادات مبيعات الحبوب في الوقت الذي تقاوم فيه الهجوم الروسي. وألقى حلفاؤها بمسؤولية أحدث توقف لعمليات تفتيش السفن في مضيق البوسفور على روسيا، التي اتهمت بدورها أوكرانيا والأمم المتحدة بالتسبب في ذلك. وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف: «يجري استئناف عمليات تفتيش السفن، على الرغم من محاولات روسيا الاتحادية عرقلة الاتفاق».

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يشرف على العمليات «عمليات التفتيش جارية بالفعل».

ولم تسفر المحادثات حول تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو عن إحراز تقدم، كما أن تصدير كييف للحبوب مقيد أيضاً بحظر فرضته ثلاث دول في شرق أوروبا على الاستيراد.

ورفعت مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد خمسة أشهر من الهجوم الروسي. وتوسطت كل من الأمم المتحدة وتركيا للتوصل للاتفاق في يوليو الماضي.

وتقول روسيا إنها ملتزمة بالمبادرة حتى 18 مايو فقط، وتشكو من عدم الالتزام باتفاق منفصل كان يهدف إلى تسهيل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة. وقال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي للصحفيين: إن المحادثات جارية لتمديد الاتفاق الشهر المقبل، لكنه أوضح عدم توقع إحراز تقدم فوري قائلاً: «فلنمنحهم وقتاً». ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك الأسبوع المقبل.