الإمارات تطالب بوقف النار والعودة للحوار في السودان

عواصم (الاتحاد)

دعا سفراء دول مجموعة الرباعية «الإمارات، السعودية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة»، طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار والالتزام بحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.

وفي السياق، دعت جامعة الدول العربية ومصر إلى هدنة إنسانية ووقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمناسبة عيد الفطر المبارك، يأتي ذلك فيما من المقرر أن يعقد اليوم الخميس اجتماع عن بُعد يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع مسؤولين في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. ووجّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس، نداءً إنسانياً إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوقف إطلاق النار في أيام عيد الفطر المبارك.

وقال أبو الغيط في رسالة: «تلقيت مناشدات عدة خلال الساعات الماضية من أهلنا في السودان وعرب يقيمون هناك يعانون أوضاعاً إنسانية ضاغطة وخطيرة»، لافتاً إلى أنه ينقل هذه المناشدات الإنسانية ويضعها أمام نظر الأطراف المتقاتلة. وحث في هذا السياق على أن «تكون أيام العيد هدنة يتوقف فيها إطلاق النار من الطرفين على نحو شامل وكامل، وبما يسمح للناس بالتزود بالطعام، وللمرضى بالحصول على الدواء»، مضيفاً: «لا تجعلوا العيد وقت حزن لأهل السودان». بدوره، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى استغلال فرصة اقتراب عيد الفطر المبارك من أجل وقف إطلاق النار في السودان.

جاء ذلك بحسب ما نقله بيان للخارجية المصرية بشأن اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الإسباني خوسيه مانويل.

وأفادت الخارجية المصرية بأن الوزير الإسباني أبلغ نظيره المصري بـ «قلق مدريد البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية بالسودان».

وأطلع شكري نظيره الإسباني على الجهود التي تبذلها مصر من خلال الاتصالات التي تجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.

وشدد على «أهمية العمل على استغلال فرصة اقتراب عيد الفطر المبارك من أجل وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب السوداني».

وأكد «ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يفاقم من حدة الصراع، وبما يسهم في إنجاح جهود الوساطة الهادفة لإخراج السودان من هذا المأزق».

كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، مجريات الأحداث في السودان. وأفادت الخارجية السعودية، في بيان مساء أمس، بأن «الطرفين أكدا أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان». دولياً، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، أمس، إن على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف جميع العمليات القتالية فوراً والعودة إلى الحوار. وأضافت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حسابها على «تويتر» أن «التصعيد العسكري في السودان ليس هو الحل». وشددت دياز على أن من المهم جداً أن يلتزم الطرفان بالهدنة الإنسانية البالغة مدتها 24 ساعة للسماح للمدنيين بالحصول على الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو جوتيريش سيشارك في اجتماع عن بُعد بشأن السودان غداً الخميس، مع قيادات الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجهات معنية أخرى.