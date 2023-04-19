الخميس 20 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فرار 320 عسكرياً سودانياً إلى تشاد

فرار 320 عسكرياً سودانياً إلى تشاد
20 ابريل 2023 03:22

نجامينا (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بوقف النار والعودة للحوار في السودان
السودان.. المعارك تفاقم الأزمة الإنسانية وتهدد القطاع الطبي

أعلنت وزارة الدفاع التشادية، أمس، أن 320 عسكرياً سودانياً فروا من المعارك الدائرة في بلدهم وعبروا الحدود إلى تشاد.
وقال وزير الدفاع داود يايا إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي: إن «العسكريين السودانيين دخلوا أراضينا، لقد تم نزع سلاحهم جميعاً وإيواؤهم».
وأضاف أن «من سلّموا أنفسهم لقواتنا هم 320 عنصراً من القوات المسلحة السودانية، من درك وشرطة وجيش، لقد فرّوا خشية أن يُقتلوا خلال المعارك».
وأضاف الوزير أن «المواجهة بين السودانيين ربما تتسبب في موجات جديدة من اللاجئين وأن الحفاظ على الأمن سيصبح صعباً».
وأغلقت حكومة تشاد حدودها مع السودان يوم السبت ودعت إلى الهدوء.
وقال وزير الدفاع في تشاد: «إن البلاد استضافت أكثر من 400 ألف لاجئ سوداني من قبل».
وأضاف «اليوم يعبر آلاف اللاجئين حدودنا طلباً للحماية، لا خيار أمامنا سوى الترحيب بهم وحمايتهم».

تشاد
السودان
الخرطوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
آخر الأخبار
رئيس فيتنام مرحباً بسفير الدولة (وام)
الإمارات
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
اليوم 03:25
هند العتيبة خلال إلقاء كلمتها (الصور من وام)
الإمارات
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار
اليوم 03:25
رزان المبارك
الإمارات
رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ
اليوم 03:25
نمو ملحوظ في توظيف الكوادر الإماراتية (أرشيفية)
الإمارات
%11 نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
اليوم 03:24
توقعات بإقبال كبير من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد (أرشيفية)
الإمارات
حدائق أبوظبي مستعدة لاستقبال الجمهور
اليوم 03:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©