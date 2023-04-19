فرار 320 عسكرياً سودانياً إلى تشاد

نجامينا (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع التشادية، أمس، أن 320 عسكرياً سودانياً فروا من المعارك الدائرة في بلدهم وعبروا الحدود إلى تشاد.

وقال وزير الدفاع داود يايا إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي: إن «العسكريين السودانيين دخلوا أراضينا، لقد تم نزع سلاحهم جميعاً وإيواؤهم».

وأضاف أن «من سلّموا أنفسهم لقواتنا هم 320 عنصراً من القوات المسلحة السودانية، من درك وشرطة وجيش، لقد فرّوا خشية أن يُقتلوا خلال المعارك».

وأضاف الوزير أن «المواجهة بين السودانيين ربما تتسبب في موجات جديدة من اللاجئين وأن الحفاظ على الأمن سيصبح صعباً».

وأغلقت حكومة تشاد حدودها مع السودان يوم السبت ودعت إلى الهدوء.

وقال وزير الدفاع في تشاد: «إن البلاد استضافت أكثر من 400 ألف لاجئ سوداني من قبل».

وأضاف «اليوم يعبر آلاف اللاجئين حدودنا طلباً للحماية، لا خيار أمامنا سوى الترحيب بهم وحمايتهم».