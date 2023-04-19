جهود دولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان

عواصم (الاتحاد، وكالات)

تصاعدت الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان الذي دخل يومه الخامس من المعارك والاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في خرق جديد للهدنة الإنسانية، فيما دعت العديد من الدول الغربية الأطراف السودانية إلى

وقف إطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين والجهات الإنسانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، فشل محاولة لإجلاء نحو 150 ألمانياً من السودان.

وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن «فريق إدارة الأزمات في وزارة الخارجية الألمانية أعلن إلغاء مهمة إخلاء نحو 150 ألمانياً من السودان جراء القتال الدائر في الخرطوم».

وصباح أمس، أرسل سلاح الجو الألماني 3 طائرات نحو السودان، ثم هبطت الطائرات في اليونان للتزود بالوقود، وعندها وردت أنباء عن اشتباكات جديدة وغارات جوية في الخرطوم، ما أسفر عن إلغاء المهمة.

وأضافت المجلة أن «الهدف من المهمة كان إجلاء عشرات الدبلوماسيين الألمان، وضباط الشرطة، وعمال التنمية، وغيرهم من الرعايا الألمان بأمان».

وفي السياق، أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، أنها تستعد لإرسال قوات بهدف إنقاذ رعاياها من السودان.

وقال متحدث الحكومة هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى الدولة الأفريقية لإنقاذ الرعايا اليابانيين.

ويعيش نحو 60 يابانياً في السودان الذي يشهد اشتباكات عسكرية لليوم الخامس على التوالي.

ونقلت وكالة «كيودو» المحلية عن ماتسونو قوله إنه لا توجد تقارير عن إصابات بين اليابانيين الذين يعيشون في السودان.

إلى ذلك، أدانت البعثات الدبلوماسية الغربية في السودان، أمس، استمرار الاشتباكات، قائلةً إن الهجمات «عرضت عدداً لا يحصى من الناس للخطر».

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن بعثات سفارات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وبولندا، كوريا الجنوبية، وإسبانيا، وسويسرا، والسويد، علاوة على وفد الاتحاد الأوروبي.

وكشف البيان عن مقتل أكثر من 270 مدنياً في المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وحذرت السفارات في بيانها من أن هذا الرقم «ما هو إلا حصيلة مؤقتة»، مؤكدة ضرورة «أن يتوقف طرفا القتال عن الأعمال العدائية فوراً ومن دون شرط».

وأشارت إلى أن الهجمات تخللتها عمليات استهداف للمدنيين والدبلوماسيين، والعاملين في المجال الإنساني.

وحمل البيان دعوة البعثات الدبلوماسية في السودان، الأطراف المتصارعة من أجل وقف إطلاق النار، والالتزام بالتعهدات التي يفرضها القانون الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين، والجهات الإنسانية.

كما حث الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تجنب المزيد من التصعيد، ووقف عمليات إعادة الإمداد، والتزود بالوقود، وإعادة التسليح، وبدء محادثات لحل القضايا العالقة.

وذكر البيان أنه يتعين على القادة العسكريين السودانيين الدخول في حوار من دون تأخير.

وتابع: «نؤكد أن التسوية الشاملة والدائمة للخلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هي أولوية ملحة، لا يمكن تحقيقها إلا بالحوار السياسي السلمي، وفي سياق الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي يواجهها السودان بموجب عملية سياسية».

وشددت البعثات الدبلوماسية في بيانها على استمرار وقوفها بجانب الشعب السوداني، في دعواته من أجل مستقبل سلمي وعادل وحر من أجل السودان.

وفي السياق، تعرض مقر السفارة الباكستانية لدى السودان، أمس، لأضرار على خلفية إصابته بثلاث رصاصات خلال الاشتباكات. وقالت السفارة في تغريدة على تويتر إن «3 رصاصات أصابت مبنى السفارة، وسط اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى خسائر في مبنى السفارة». واعتبرت السفارة الواقعة «انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا»، مؤكدة أن الحكومة السودانية مسؤولة عن توفير الأمن للبعثات الدبلوماسية. وطالبت البعثة الدبلوماسية الباكستانية حكومة السودان بـ «نشر أفراد أمن بشكل فوري، لحماية السفارة». وفي السياق، جدد مسؤولو السفارة دعوة جميع الباكستانيين إلى البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة بسبب تدهور الوضع الأمني.