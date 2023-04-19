حركة نزوح كبيرة للمدنيين من الخرطوم

أسماء الحسيني (الخرطوم)

تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الخامس على التوالي بعد انهيار هدنة إنسانية اتفق عليها الطرفان أمس، ليرتفع عدد القتلى، وفق إحصاءات الأمم المتحدة، إلى 300 قتيل على الأقل مع تواصل فرار آلاف المدنيين من الخرطوم. ودخلت أمس، هدنة جديدة حيز التنفيذ في السودان، وذلك بعد موافقة الأطراف المتصارعة. وأعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من السادسة مساء أمس، بالتوقيت المحلي، كما أعلنت «الدعم السريع» هي الأخرى عن موافقتها على هدنة جديدة توقف القتال لمدة 24 ساعة مع الجيش.

ورغم الهدنة الإنسانية، شهدت مدينة الخرطوم حركة نزوح كبيرة نحو مدن أخرى بسبب الاشتباكات، وسار الآلاف من النساء والأطفال باتجاه المحافظات خارج الخرطوم، متقدمين بين الجثث التي بدأت تنبعث منها روائح قاتلة، بحسب شهود العيان. وشهد محيط القصر الرئاسي في الخرطوم قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأبلغ شهود عيان، أن «القتال حالياً في محيط القصر الرئاسي يعتبر الأخطر منذ بداية المعارك السبت الماضي».

كما اندلع حريق هائل في مطار الخرطوم الدولي، جراء انفجار خزانات لوقود الطائرات إثر إصابته بقذيفة مدفعية. وفي السياق، دعا رفعت الأمين، رئيس المفوضية السودانية لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، الجيش وقوات الدعم السريع بالعمل من أجل الوقف الفوري الشامل والمستدام لإطلاق النار، وطالب جميع الأطراف المتصارعة بضرورة الالتزام بالهدنة المؤقتة، والعمل من أجل حماية وسلامة المدنيين بتدابير فعلية، وحماية المنشآت المدنية والمساكن والمرافق الصحية، وكل ما من شأنه تقديم خدمات للمدنيين.

وقال: «نتابع بقلق بالغ معاناة المدنيين الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة، وندعو إلى تمكين جميع العالقين من الوصول إلى ذويهم، بما في ذلك إعادة فتح الجسور والمعابر، وإعادة تأهيل جميع المستشفيات التي خرجت من الخدمة خلال الأيام الماضية، وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الضرورية والسماح لسيارات الإسعاف وللمرضى والجرحى بسرعة الوصول للخدمات الطبية». وقال الأمين إن «هناك حاجة لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب بأسرع وقت وضمان وصول السلع والخدمات الغذائية للمجمعات التجارية». وأكد أن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين وجميع الأشخاص غير المشتركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويترتب على ذلك مسؤولية حماية جميع المرافق والمراكز التي تقدم خدمات لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك المتاجر والمصانع وسيارات نقل السلع وغيرها.