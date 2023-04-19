الخميس 20 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة توقف القتال في السودان لأغراض إنسانية

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة توقف القتال في السودان لأغراض إنسانية
20 ابريل 2023 03:22

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ
الإمارات: دعم جهود السلام في منطقة البحيرات الكبرى

شددت الأمم المتحدة على الحاجة الماسة لتوقف القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع لأغراض إنسانية حتى يصل الجرحى والمرضى المدنيون إلى المستشفيات. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، طرفي النزاع لاحترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماتهما التي تحتم حماية المدنيين، وضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وكل المرتبطين بها، وأيضاً مقارها وأرصدتها.
وأكد دوجاريك ضرورة السماح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات والإمدادات الحيوية والانتقال إلى أماكن أكثر أمناً وفق الحاجة، مشيراً إلى أن حوالي ثلث عدد سكان السودان كانوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، قبل اندلاع القتال.
ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة تحذير العاملين في المجال الإنساني من نفاد الغذاء والماء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية لدى الناس في السودان، فيما يحتاج الكثيرون إلى الرعاية الصحية الطارئة.
وشدد على ضرورة أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من القيام بعملهم بشكل آمن، وأن تتمكن منظمات الإغاثة من نقل موظفيها بأمان وإعادة تموين مخازنها بالإمدادات الحيوية.
وأعرب عن القلق من احتمال انهيار النظام الصحي في السودان بشكل كامل. 
 وقال: «إن المستشفيات بحاجة إلى مزيد من العاملين والإمدادات ومخزون الدم».

السودان
الأمم المتحدة
قوات الدعم السريع
الجيش السوداني
آخر الأخبار
رئيس فيتنام مرحباً بسفير الدولة (وام)
الإمارات
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
اليوم 03:25
هند العتيبة خلال إلقاء كلمتها (الصور من وام)
الإمارات
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار
اليوم 03:25
رزان المبارك
الإمارات
رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ
اليوم 03:25
نمو ملحوظ في توظيف الكوادر الإماراتية (أرشيفية)
الإمارات
%11 نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
اليوم 03:24
توقعات بإقبال كبير من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد (أرشيفية)
الإمارات
حدائق أبوظبي مستعدة لاستقبال الجمهور
اليوم 03:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©