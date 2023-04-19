الأمم المتحدة تشدد على ضرورة توقف القتال في السودان لأغراض إنسانية

نيويورك (الاتحاد)

شددت الأمم المتحدة على الحاجة الماسة لتوقف القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع لأغراض إنسانية حتى يصل الجرحى والمرضى المدنيون إلى المستشفيات. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، طرفي النزاع لاحترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماتهما التي تحتم حماية المدنيين، وضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وكل المرتبطين بها، وأيضاً مقارها وأرصدتها.

وأكد دوجاريك ضرورة السماح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات والإمدادات الحيوية والانتقال إلى أماكن أكثر أمناً وفق الحاجة، مشيراً إلى أن حوالي ثلث عدد سكان السودان كانوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، قبل اندلاع القتال.

ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة تحذير العاملين في المجال الإنساني من نفاد الغذاء والماء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية لدى الناس في السودان، فيما يحتاج الكثيرون إلى الرعاية الصحية الطارئة.

وشدد على ضرورة أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من القيام بعملهم بشكل آمن، وأن تتمكن منظمات الإغاثة من نقل موظفيها بأمان وإعادة تموين مخازنها بالإمدادات الحيوية.

وأعرب عن القلق من احتمال انهيار النظام الصحي في السودان بشكل كامل.

وقال: «إن المستشفيات بحاجة إلى مزيد من العاملين والإمدادات ومخزون الدم».