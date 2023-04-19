اليمن: «الحوثي» يستخدم الأسرى للابتزاز والضغط

أحمد عاطف (عدن، القاهرة)

أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي الانقلابية تتعاطى بشكل لامسؤول وانتهازي مع قضية الأسرى والمختطفين وتستخدمها مادة للابتزاز والضغط من دون دون أي إكتراث بمصير الأسرى من عناصرها، مشيرةً إلى أن سياسة التعذيب التي يمارسها الحوثيون بحق الأسرى يحتم مضاعفة الجهود للتعجيل باستكمال عملية التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل، ومطالبةً المجتمع الدولي بإدانة جرائم التعذيب الممنهج باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تصريحات الصحفي المُحرر توفيق المنصوري، بشأن تعرضه للاعتداء والتعذيب الوحشي من قبل القيادي الحوثي المدعو «عبدالقادر المرتضى» رئيس ما يسمى «لجنة الأسرى»، والتي ما زالت آثارها ظاهرة على رأسه، تؤكد صحة ما نشر في حينه من تفاصيل عن واقعة التعذيب.

وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن تورط المسؤول الأول عن ملف المحتجزين والمختطفين لدى جماعة الحوثي الانقلابية المدعو «عبدالقادر المرتضى» بشكل مباشر في جرائم تعذيب المحتجزين من سياسيين وإعلاميين وصحفيين، يؤكد بشاعة وإجرام الحوثيين.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الواقعة تكشف عن الأوضاع المأساوية التي يقاسيها المحتجزون في معتقلات الحوثيين، ويحتم مضاعفة الجهود للتعجيل باستكمال عملية التبادل على قاعدة «الكل مقابل الكل».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة جرائم التعذيب الممنهج التي تمارسها جماعة الحوثي، باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وممارسة ضغوط حقيقية لإجبارها على إطلاق باقي الصحفيين وكافة المحتجزين قسراً في معتقلاتها من دون قيد أو شرط.

وأوضح أن الحوثيين عطلوا منذ اتفاق ستوكهولم 2018 جولات التفاوض بشأن ملف المختطفين وتبادلهم على قاعدة «الكل مقابل الكل»، باختلاقهم الأعذار وتنصلهم من الالتزامات، وإصرارهم على إطلاق عناصرهم المنتمين لأسر ومناطق معينة، من دون اكتراث بمصير الآخرين.

ورحب الإرياني بالمبادرة الأحادية من جانب السعودية، بإطلاقهم 104 من الأسرى الحوثيين، ممن تنكرت لهم الجماعة الانقلابية ورفضت حتى الاعتراف بهم كأسرى قاتلوا وعملوا ضمن صفوفها.

واستنكر الإرياني المزاعم التي يرددها الحوثيون بشأن هذه الدفعة من الأسرى، والتي هي امتداد لتعاطيها اللامسؤول والانتهازي حيال هذا الملف الإنساني، وغيره من الملفات الإنسانية، واستخدامه مادة للمزايدة والضغط والابتزاز، من دون أي اكتراث بمصير الأسرى من عناصرها، ولا بمعاناة أهاليهم.

ومساء أمس الأول، قال رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين، اللواء الركن ناصر بن ثنيان، إن «ما يتم تداوله على لسان بعض القيادات بلجنة الأسرى التابعة للحوثيين، وبعض منصات التواصل التابعة لهم، من عدم الاعتراف بدفعة الأسرى 104، تزييف للحقائق ويمثل إجراء غير أخلاقي ولا إنساني».

وأضاف الثنيان في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»: أن «تزييف الحقائق بشأن مجموعه الأسرى من الدفعة الأخيرة بعملية تبادل الأسرى والمحتجزين، امتداد لتنكر الحوثيين في استقبال عناصرها ومقاتليها بجولات سابقة وامتداد لسلوك الحوثيين في مبادرات سابقة».

وأكد أن «ذلك يفسر انتقائية في الاعتراف باستقبال أسماء وشخصيات معينة ذات انتماءات اجتماعية وطبقية».

من جهته، أكد المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر لـ»الاتحاد» أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثي أصبحت كلها سجناً كبيراً لليمنيين، واستغلت الجماعة الهدنة الأممية وصعدت من عملياتها العدائية ضد الشعب اليمني، معتبرة أن كل ناقد للفساد ولسياستها وتطرفها يجري اعتقاله أو تصفيته.

وطالب الطاهر بتفعيل دور المنظمات الحكومية والحقوقية الدولية في مقاضاة الحوثيين عبر رفع دعاوى على قادة الجماعة أمام المحاكم الدولية. بدوره، أكد الخبير الأمني اليمني ياسر أبو عمار أن جماعة «الحوثي» اعترفت بإنشاء سجون خاصة داخل جهازي الأمن والمخابرات، وخصصتها لكل من يخالفها الرأي أو يكشف فساد أو إرهاب قيادتها وعناصرها.

وحسب تقرير للمنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، تدير جماعة الحوثي 639 سجناً منها 230 رسمياً و298 سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً داخل مكاتب المؤسسات الحكومية والمباني مدنية من وزارات وإدارات، وتأتي العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بواقع 110 مواقع.