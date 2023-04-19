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مباحثات سعودية أميركية حول جهود تحقيق السلام في اليمن

مباحثات سعودية أميركية حول جهود تحقيق السلام في اليمن
20 ابريل 2023 03:22

الرياض (الاتحاد)

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بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، جهود تحقيق السلام في اليمن.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
وقالت الوزارة: «تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وناقشا الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المحادثات مع الحوثيين والجهود القائمة لتحقيق السلام في اليمن».
وشدد بلينكن «على دعم الولايات المتحدة للجهود التي تمهد الطريق إلى عملية سلام يمنية - يمنية بوساطة الأمم المتحدة، تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع»، بحسب البيان.
وأمس الأول، أعربت السعودية عن أملها بأن تتكلل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومستدام لأزمة البلاد.
والاثنين، قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي، إن هناك فرصة جادة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ 8 سنوات.
وتتضاعف مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر.

أنتوني بلينكن
السعودية
الأمير فيصل بن فرحان
اليمن
الولايات المتحدة
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