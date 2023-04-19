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بغداد: توقيف شرطيين بعد هروب مسؤول سابق من السجن

بغداد: توقيف شرطيين بعد هروب مسؤول سابق من السجن
20 ابريل 2023 03:22

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس،  هروب مسؤول سابق مدان بالفساد من مركز شرطة في بغداد، وهو ما أدى إلى توقيف عدد من الضباط والشرطيين على خلفية تواطؤ محتمل والمساعدة على الهرب.
واعتُقل سعد كمبش الرئيس السابق لـ«ديوان الوقف السني» الذي يتولى بصورة  إدارة  ممتلكات مدنية، في 21 مارس الماضي، بعد ذلك صدر حكم عليه «بالحبس الشديد أربع سنوات» لإدانته «بمخالفة واجبات وظيفته عمداً والتسبب في إضرار المال العام».
وأعلنت مصادر أمنية هروب كمبش من مركز شرطة في بغداد، مساء أمس الأول، «بمساعدة ثلاثة أشخاص» كانوا ينتظرونه خلف مبنى السجن، حسبما نقل بيان عن اللواء يحيى رسول المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء.
وأوضح بيان المتحدث العسكري بأن التحقيق «سمح بوضع اليد على وثائق وأدلة» ساعدت في «كشف وإلقاء القبض على كل من له علاقة بالهرب والأطراف التي سهلت ذلك»، ومن ثم «أصدر قاضي التحقيق أمرًا بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقوف».
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية رافضاً الكشف عن اسمه، إنه تم توقيف 8 ضباط و 18 شرطياً.
وأقيل كمبش من منصبه كرئيس ديوان الوقف  في مارس 2022، ثم تولى منصب نائب رئيس الديوان، قبل توقيفه.
وذكرت هيئة النزاهة أن الحكم صدر بحقه في أبريل لقيامه بشراء فندق بأكثر من 36 مليون دولار «على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية» لذلك.
كما أدين بإهدار نحو مليون دولار من خلال «تضخيم سعر بناء» مآذن جديدة في محافظة صلاح الدين، وبمخالفات مالية «تتعلق بعقد أبرم مع شركة لبناء مسجد الموصل، وفقاً للمصدر ذاته.

وزارة الداخلية العراقية
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بغداد
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