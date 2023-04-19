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الرئيس الكوبي يفوز بولاية رئاسية ثانية

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل
20 ابريل 2023 02:00

فاز الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الأربعاء، بولاية رئاسية ثانية مدّتها خمس سنوات.
وتأكد فوز دياز كانيل بعدما نال تأييد 97,66 بالمئة من الأصوات في الجمعية الوطنية، وفق ما أعلن إيستيبان لاسو رئيس الغرفة التي تضم 470 عضواً.
بحضور راوول كاستور، البالغ 92 عاماً، قال لاسو «بناء على النتائج المعلنة، أعلن ميغيل ماريو دياز كانيل بيرموديس رئيساً للجمهورية».
ويتولى دياز كانيل منصب السكرتير الأول في الحزب الشيوعي الكوبي منذ العام 2021، وهو أول مدني تولى السلطة في البلاد في العام 2018 خلفاً لراوول كاسترو الذي كان قد خلف شقيقيه فيديل.
طغت على الولاية الأولى لدياز كانيل أزمة هي الأسوأ في كوبا منذ ثلاثة عقود، إذ تواجه البلاد شحاً في المواد الغذائية والأدوية والوقود بسبب تشديد الحظر الأميركي المفروض على الجزيرة منذ العام 1962، ومن جراء جائحة كوفيد-19 التي تصدّت لها الحكومة بلقاحات صنّعت وطوّرت محلياً.
ومنذ العام 2021، تشهد البلاد إصلاحات نقدية كبرى وضعت حداً لسياسة طبّقت على مدى عقود تحدد سعر صرف «البيزو» الكوبي بما يعادل الدولار الأميركي، لكن التعديلات تسببت بتداعيات كبرى على الاقتصاد الوطني.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على كوبا منذ عام 1962، أي بعد ثلاث سنوات من قيام الثورة الشيوعية وتولي فيدل كاسترو السلطة بعد إطاحة الرئيس فولغينسيو باتيستا.

المصدر: وكالات
ميغيل دياز كانيل
كوبا
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