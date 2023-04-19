الرباعية الخاصة بالسودان تدعو إلى وقف إطلاق النار

دعت دول مجموعة الرباعية الخاصة بالسودان، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار.

وكتبت سفارة الإمارات العربية المتحدة، على حسابها على موقع تويتر، «يدعو سفراء دول مجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية) طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار».

كما دعت الرباعية إلى «الالتزام بحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية».

يدعو سفراء دول مجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية ،دولة الإمارات العربية المتحدة ،المملكة المتحدة ،الولايات المتحدة الأمريكية )طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار .



1 يتبع — UAE Embassy-Khartoum (@UAE_Khartoum) April 19, 2023