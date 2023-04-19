24 قتيلاً بهجومين إرهابيين في الساحل الأفريقي

قُتل 24 شخصاً على الأقلّ، بينهم 20 عنصراً مدنياً في قوات رديفة للجيش في هجومين نفّذهما إرهابيون في وسط-شرق بوركينا فاسو الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية الأربعاء.

وقع الهجوم، الذي حصد العدد الأكبر من القتلى، في قرية بمنطقة «بيتو» الواقعة قرب الحدود مع جمهوريتي توغو وغانا، وفق مسؤول محلّي.

وأوضح المسؤول أنّ «الحصيلة المؤقتة» تفيد بمقتل 16 عنصراً في قوة رديفة للجيش وأربعة مدنيين.

وأكّد مسؤول في فصيل «المتطوّعين للدفاع عن الوطن»، وهي قوات محلية، وقوع الهجوم، مشيراً إلى مقتل أربعة متطوعين آخرين في اشتباك ثانٍ وقع في المنطقة نفسها.