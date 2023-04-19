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روبرت كينيدي يترشّح لانتخابات الرئاسة الأميركية

روبرت كينيدي يعلن الترشّح لسباق الرئاسة الأميركية
20 ابريل 2023 00:41

أعلن روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الـ35 للولايات المتّحدة جون إف. كينيدي، الأربعاء، ترشّحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024.
يعتزم الرجل الستيني التنافس على نيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن، الذي لم يعلن بعد رسمياً ترشّحه لولاية ثانية لكنّه قال مراراً إنّه ينوي الترشّح.
وشغل روبرت كينيدي الأب، منصب مدّعٍ عامّ في عهد شقيقه الرئيس الديمقراطي جون إف كينيدي، ثمّ انتُخب سناتوراً عن ولاية نيويورك.
يُنظر إلى اغتيال الشقيقين، جون كينيدي في العام 1963 عندما كان رئيسا وروبرت كينيدي في العام 1968 أثناء حملته الرئاسية، على أنّهما من الأحداث الأكثر أهمية في السياسة الأميركية في القرن العشرين.
عمل روبرت كينيدي جونيور على مدى عقود محامياً في مجال البيئة.
وقال في حفل إطلاق حملته الانتخابية في ماساتشوستس، معقل عائلة كينيدي، "لقد جئت إلى هنا اليوم لأعلن ترشّحي لانتخابات الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".
تعهّد كينيدي بإنهاء الانقسام السياسي في الولايات المتحدة عبر "قول الحقيقة للشعب الأميركي".
ورغم اسمه المعروف، إلّا أنّ فرص كينيدي ضئيلة للغاية أمام منافسه جو بايدن، الذي من المتوقّع أن يعلن ترشّحه رسمياً في وقت لاحق من هذه السنة.
وأعلن آخرون أيضاً أنّهم سينافسون بايدن على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية، لكن لم تنضم أيّ أسماء بارزة إلى السباق حتى اليوم.

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المصدر: وكالات
روبرت كينيدي
الانتخابات الرئاسية الأميركية
الترشح
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