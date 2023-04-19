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تأجيل محاكمة جندي سرّب وثائق أميركية عسكرية سرية

جاك تيشيرا المتهم بتسريب وثائق أميركية عسكرية سرية
19 ابريل 2023 22:50

أرجأت محكمة فدرالية أميركية إلى موعد لاحق جلسة محاكمة الجندي الشاب الموقوف بتهمة تسريب مجموعة من الوثائق الأميركية العسكرية السرية بشأن الأزمة في أوكرانيا، بعدما كانت مقرّرة اليوم الأربعاء.
وجاك تيشيرا (21 عاماً)، الذي يوجد في الحبس الاحتياطي، مثُل لفترة وجيزة أمام محكمة اتحادية في بوسطن، للتنازل عن حقّه في المثول التمهيدي.
كذلك، قبِل القاضي المسؤول عن قضيته طلباً من هيئة الدفاع عنه للتحضير بشكل أفضل لجلسة استماع بشأن احتجازه المؤقت.
ولم يحدد موعد، لكن الدفاع طلب إرجاء لمدّة خمسة عشر يوماً.
وأُلقي، الخميش الماضي، القبض على جاك تيشيرا، المجنّد في الحرس الوطني الجوي في قاعدة كيب كود الواقعة جنوب بوستن (شمال شرق)، ووجّه إليه القضاء الفدرالي تهماً في اليوم التالي، للاشتباه في وقوفه وراء تسريب مجموعة من الوثائق العسكرية السرية الأميركية عن الأزمة في أوكرانيا.
والتحق الشاب بالقوات الجوية للحرس الوطني في سبتمبر 2019 وكان متخصّصاً في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات. وكان يستغل منصبه وتصريحه الأمني من فئة "سرّي للغاية" للوصول إلى المستندات السرية التي تشاركها لاحقاً مع مجموعة خاصّة على شبكة "ديسكورد" الاجتماعية.
تكشف الوثائق السرية، التي نُشر بعضها لاحقاً على موقع "تويتر" و"تلغرام" وغيرها من المواقع، مخاوف أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن جدوى هجوم أوكراني مضادّ.
ولا تزال دوافع جاك تيشيرا غير واضحة، غير أنّ الصورة، التي رسمها في وسائل الإعلام أشخاص يعرفونه، تفيد بأنّه شاب يسعى لإثارة إعجاب أصدقائه أكثر من كونه مبلّغاً يسعى إلى التسبّب بفضيحة.
ووجّهت إليه تهم من بينها "تخزين ونقل معلومات متعلّقة بالدفاع الوطني من دون تصريح" و"سحب وتخزين وثائق أو مواد سرّية من دون تصريح".

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المصدر: وكالات
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جندي أميركي
تسريب
وثائق سرية
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