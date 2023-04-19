استمرار إطلاق النار في الخرطوم بعد سريان الهدنة

قال شهود عيان، مساء اليوم الأربعاء، إن إطلاق النار لايزال مستمرا في العاصمة السودانية الخرطوم بعد بدء سريان الهدنة في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

كان الجيش السوداني أعلن، في وقت سابق، أنه وافق على هدنة جديدة مدتها 24 ساعة. وأضاف بيان للجيش أن الهدنة تأتي بغرض "تيسير النواحي الإنسانية".

وأوقع التصعيد، الذي دخل يومه الخامس، إلى الآن أكثر من 270 قتيلا في صفوف المدنيين.

يأتي ذلك فيما دعت بعثات دبلوماسية في السودان إلى وقف التصعيد والوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين وموظفي الإغاثة الإنسانية.

والبعثات التي وجهت النداء هي: سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا وجمهورية كوريا وإسبانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي. وحثت البعثات الدبلوماسية، في بيان مشترك، الأطراف على تجنب المزيد من التصعيد وبدء محادثات لحل القضايا العالقة.