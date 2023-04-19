الخميس 20 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

استمرار إطلاق النار في الخرطوم بعد سريان الهدنة

أعمدة دخان تتصاعد في الخرطوم جراء إطلاق النار
19 ابريل 2023 22:39

قال شهود عيان، مساء اليوم الأربعاء، إن إطلاق النار لايزال مستمرا في العاصمة السودانية الخرطوم بعد بدء سريان الهدنة في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
كان الجيش السوداني أعلن، في وقت سابق، أنه وافق على هدنة جديدة مدتها 24 ساعة. وأضاف بيان للجيش أن الهدنة تأتي بغرض "تيسير النواحي الإنسانية".
وأوقع التصعيد، الذي دخل يومه الخامس، إلى الآن أكثر من 270 قتيلا في صفوف المدنيين.
يأتي ذلك فيما دعت بعثات دبلوماسية في السودان إلى وقف التصعيد والوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين وموظفي الإغاثة الإنسانية.
والبعثات التي وجهت النداء هي: سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا وجمهورية كوريا وإسبانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي. وحثت البعثات الدبلوماسية، في بيان مشترك، الأطراف على تجنب المزيد من التصعيد وبدء محادثات لحل القضايا العالقة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بوقف النار والعودة للحوار في السودان
السودان.. المعارك تفاقم الأزمة الإنسانية وتهدد القطاع الطبي
المصدر: وكالات
السودان
الخرطوم
إطلاق النار
آخر الأخبار
رئيس فيتنام مرحباً بسفير الدولة (وام)
الإمارات
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
اليوم 03:25
هند العتيبة خلال إلقاء كلمتها (الصور من وام)
الإمارات
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار
اليوم 03:25
رزان المبارك
الإمارات
رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ
اليوم 03:25
نمو ملحوظ في توظيف الكوادر الإماراتية (أرشيفية)
الإمارات
%11 نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
اليوم 03:24
توقعات بإقبال كبير من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد (أرشيفية)
الإمارات
حدائق أبوظبي مستعدة لاستقبال الجمهور
اليوم 03:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©