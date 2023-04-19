أميركا تحدد موعداً لانضمام السويد إلى حلف الناتو

تتوقع الحكومة الأميركية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل قمة الحلف الدفاعي المقررة هذا الصيف في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.

وأبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأربعاء خلال زيارة لميناء «موسكي» البحري، نظيره السويدي بال جونسون أنه تم مؤخراً قبول فنلندا لتصبح العضو الـ 31 في الحلف، مضيفاً أنه يأمل في أن تصبح السويد العضو الـ 32 في الحلف.

وتابع «نتطلع لمواصلة التأييد للعضوية السريعة في الناتو، وسوف نسعى جاهدين لتحقيق ذلك مع حلول الصيف. أعتقد أن هذا أمر مهم في الحقيقة».

وقدمت السويد وفنلندا طلباً للحصول على العضوية في الحلف في شهر مايو عام 2022.

وأصبحت فنلندا رسمياً عضواً في الناتو في الرابع من الشهر الجاري، بعدما وافقت كل الدول الأعضاء على قبولها. لكن السويد لا تزال تنتظر المصادقة من جانب تركيا والمجر.