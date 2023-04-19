22 قتيلاً باشتباكات في تشاد

قُتل 22 شخصاً على الأقلّ في اشتباكات بين رعاة ومزارعين في جنوب تشاد، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الأربعاء.

وهاجم مزارعون، الاثنين، مربّي ماشية يقيمون في دائرة "مون دي لام"، بحسب ما قال أحمد دار بازين، حاكم منطقة "لوغون أوريونتال"، في اتصال هاتفي.

وأضاف أنّ مسلّحين يقيمون في الجانب الآخر من الحدود في أفريقيا الوسطى، "قتلوا اثنين من الرعاة في مخيمهم وجرحوا ستة آخرين وفقدوا اثنين من جماعتهم" في الاشتباكات التي أعقبت الهجوم.

وأضاف أنّه بعدها، هاجم أفراد قرية أخرى وقتلوا أربعة أشخاص قبل أن يطاردهم عناصر الدرك.

وقتل الدرك 14 من المهاجمين، بحسب بازين، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 22 على الأقل.

وأكد حسن خليل، نائب المدعي العام في "بايبوكوم" المدينة الرئيسة في دائرة "مون دي لام"، وقوع الاشتباكات وحصيلة القتلى.