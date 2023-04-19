الخميس 20 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

22 قتيلاً باشتباكات في تشاد

شاب يحمل سلاحا (أرشيفية)
19 ابريل 2023 21:56

قُتل 22 شخصاً على الأقلّ في اشتباكات بين رعاة ومزارعين في جنوب تشاد، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الأربعاء.
وهاجم مزارعون، الاثنين، مربّي ماشية يقيمون في دائرة "مون دي لام"، بحسب ما قال أحمد دار بازين، حاكم منطقة "لوغون أوريونتال"، في اتصال هاتفي.
وأضاف أنّ مسلّحين يقيمون في الجانب الآخر من الحدود في أفريقيا الوسطى، "قتلوا اثنين من الرعاة في مخيمهم وجرحوا ستة آخرين وفقدوا اثنين من جماعتهم" في الاشتباكات التي أعقبت الهجوم.
وأضاف أنّه بعدها، هاجم أفراد قرية أخرى وقتلوا أربعة أشخاص قبل أن يطاردهم عناصر الدرك.
وقتل الدرك 14 من المهاجمين، بحسب بازين، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 22 على الأقل.
وأكد حسن خليل، نائب المدعي العام في "بايبوكوم" المدينة الرئيسة في دائرة "مون دي لام"، وقوع الاشتباكات وحصيلة القتلى.

أخبار ذات صلة
فرار 320 عسكرياً سودانياً إلى تشاد
12 قتيلاً باشتباك عصابات داخل سجن في الإكوادور
المصدر: آ ف ب
تشاد
اشتباكات
آخر الأخبار
رئيس فيتنام مرحباً بسفير الدولة (وام)
الإمارات
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
اليوم 03:25
هند العتيبة خلال إلقاء كلمتها (الصور من وام)
الإمارات
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار
اليوم 03:25
رزان المبارك
الإمارات
رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ
اليوم 03:25
نمو ملحوظ في توظيف الكوادر الإماراتية (أرشيفية)
الإمارات
%11 نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
اليوم 03:24
توقعات بإقبال كبير من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد (أرشيفية)
الإمارات
حدائق أبوظبي مستعدة لاستقبال الجمهور
اليوم 03:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©