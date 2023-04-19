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الأمم المتحدة تنظم اجتماعاً بشأن أفغانستان قريباً

امرأة تجلس على عربة في شارع في العاصمة كابول
19 ابريل 2023 21:49

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش سيعقد اجتماعا مغلقا لمبعوثي عدة دول بشأن أفغانستان في العاصمة القطرية الدوحة في الأول والثاني من مايو المقبل.
وأضاف دوجاريك أن الغرض من الاجتماع هو "إعادة تنشيط التواصل الدولي حول الأهداف المشتركة من أجل مسار قوي للمضي قدما بشأن الوضع في أفغانستان".
وأوضح المتحدث أن "الاجتماع، الذي سيُعقد في الدوحة، مع المبعوثين الدوليين سيشكّل فرصة لمناقشة وتوضيح التوقّعات بشأن عدد معيّن من المواضيع".
وجاء كلام دوجاريك في وقت بدأت فيه بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تقييماً لعملها.
كانت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة تحدّثت عن هذا الاجتماع، خلال كلمة ألقتها في جامعة برينستون الاثنين، مشيرة إلى أنّه سيكون "الأول لمبعوثين على كلّ المستويات، من المنطقة والعالم، مع الأمين العام" للأمم المتحدة.

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المصدر: رويترز
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