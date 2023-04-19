أميركا تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة سترسل قريباً مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، من دون أن يكشف في الحال عن قيمتها.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار، خلال مؤتمر صحفي روتيني، إنّ هذه الشحنة الجديدة ستضمّ ذخيرة لأنظمة مدفعية يستخدمها الجيش الأوكراني.

وأشارت المتحدثة إلى أنّ وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) ستقدّم مزيداً من التفاصيل بشأن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات.

يأتي الإعلان عن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية بعد وقت قصير من إعلان أوكرانيا أنها تسلمت أول أنظمة الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت" ونشرت دبابات خفيفة فرنسية «آ إم إكس 10».

وكتب أوليكسي ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني، على «تويتر»، «اليوم، أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أماناً مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا»، شاكراً الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على «الوفاء بوعدها».