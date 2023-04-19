الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة جديدة

أعلن الجيش السوداني، في بيان، موافقته على هدنة جديدة لمدة 24 ساعة تبدأ من السادسة، مساء اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن الهدنة تأتي بغرض "تيسير النواحي الإنسانية".

يأتي ذلك فيما دعت بعثات دبلوماسية في السودان إلى وقف التصعيد والوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين وموظفي الإغاثة الإنسانية.

والبعثات التي وجهت النداء هي: سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا وجمهورية كوريا وإسبانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي.

وحثت البعثات الدبلوماسية، في بيان مشترك، الأطراف على تجنب المزيد من التصعيد وبدء محادثات لحل القضايا العالقة.