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أوكرانيا تسلمت أول أنظمة «باتريوت» الأميركية للدفاع الجوي

منظومة باتريوت أميركية
19 ابريل 2023 17:33

تسلمت أوكرانيا أول أنظمة الدفاع الجوي الأميركية باتريوت ونشرت دبابات خفيفة فرنسية «آ إم إكس 10» في ساحة المعركة، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية الأربعاء في وقت تعد كييف لهجوم مضاد كبير.
وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على «تويتر»: «اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أماناً مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا»، شاكرا الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على «الوفاء بوعدها».
تعهدت واشنطن في منتصف ديسمبر خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بتزويد بلاده بنظامها المتطور للدفاع الجوي في وقت تقصف روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية.
وصرح زيلينسكي حينذاك أن هذا النظام سيعزز «بشكل كبير» الدفاع الأوكراني بوجه الهجمات الروسية، مؤكداً أنه لن يتم استخدامه سوى بصورة «دفاعية» وليس لضرب الأراضي الروسية.
وأعلنت هولندا في 20 يناير أنها ستساعد في تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت من خلال إمدادها بمنصتي إطلاق وبصواريخ، في إطار عملية تسليم «مشتركة» مع الولايات المتحدة وألمانيا.
كما تعهدت ألمانيا في 5 يناير بتوفير نظام باتريوت لأوكرانيا.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء نشر دبابات خفيفة فرنسية من طراز «آ إم إكس 10»، تستخدم بصورة خاصة في «مهمات استطلاع»، من دون أن يحدد عددها.

 

 

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