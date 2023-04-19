بيان مصري بشأن احتواء الأزمة في السودان

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لإحتواء الأزمة في السودان. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري، اليوم، من وزير خارجية المملكة المتحدة جميس كليفرلي بشأن تطورات الأزمة في السودان، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد. وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن الوزير البريطاني أعرب عن قلق بلاده البالغ من تطورات الأحداث في ظل ما تشير إليه كافة المؤشرات من تدهور كبير للأوضاع الأمنية. وأوضح المتحدث أن الوزير شكري قام باستعراض محصلة الاتصالات والتقييم المصري للوضع الراهن في السودان بشكل مفصل، منوهاً بأهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت. كما شدد الوزير شكري على ضرورة التحدث مع الطرفين المتنازعين للاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق. وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد أيضاً على ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، وامتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يؤجج الصراع. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة جهود احتواء الأزمة.