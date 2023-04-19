بيان فلكي مشترك من 13 دولة حول رؤية هلال عيد الفطر
تعبيرية
19 ابريل 2023 15:30
نشر مركز الفلك الدولي، اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً بتوقيع 25 متخصصاً في علم الفلك من 13 دولة بشأن رؤية هلال عيد الفطر. وجاء في البيان المشترك، الذي نشره المركز عبر موقعه الإلكتروني، أنه «لا يخفى على أحد اللغط الحاصل حالياً في الحديث عن رؤية هلال العيد مساء يوم الخميس القادم 20 أبريل 2023م، ما بين مؤكد بأنه سيرى ويكون العيد يوم الجمعة وآخر يؤكد أن الهلال لن يرى». وأوضح البيان «أن الهدف من هذا التصريح ليس تحديد اليوم المتوقع لعيد الفطر، إذ إنه مرتبط بعوامل متعددة ما بين فقهي وعلمي، إنما غاية هذا التصريح هو بيان بعض الحقائق العلمية المتعلقة بمسألة رؤية الهلال». وقد بيّن العديد من الأبحاث - لمتخصصين مسلمين وغير مسلمين - المدعمة بالأرصاد أنه لا يمكن الاستناد إلى عمر القمر ومكثه لإعطاء توقع مقبول عن إمكانية رؤية الهلال، ومن أهم العوامل المحددة لإمكانية رؤية الهلال هو بُعد القمر عن الشمس بالدرجات. فرؤية الهلال غير ممكنة إذا كان بُعد القمر عن الشمس أقل من حد معين، وُجد أنه يبلغ ست درجات. ويُعَد هذا الحد، الذي يقبله ويأخذ به كل المختصين عبر العالم، مسلمين وغيرهم، من أهم العوامل للبدء بالنظر في إمكانية رؤية الهلال. وفي الحقيقة - وفق البيان المشترك - أن جميع المعايير السابقة، قديمها وحديثها، تبيّن أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي، وفق إجماع متخصصين. إلا أن اللغط يحصل بسبب شهادات برؤية الهلال بالعين المجردة يعلم المختصون أنها خاطئة، بل توجد دراسات كثيرة تبيّن إحصائيات تلك الأخطاء عبر العالم العربي، وفي سنوات سابقة كانت تأتي في أوقات لا وجود للهلال في السماء حينها أصلاً. وأشار إلى أنه بسبب تكرار هذه الشهادات المغلوطة، فقد شكك البعض في دقة الحسابات الفلكية، وهناك من يحتج بأن المعايير الفلكية والأرقام القياسية أمور يمكن خرقها، وهذا صحيح بالطبع، ولكن خرق معايير بُنيت اعتماداً على سجلات امتدت لمئات السنين لا يكون بمقدار كبير، بل بمقدار بسيط لا يؤثر في دقتها، ويكون من أهل الاختصاص، ويجب أن تمتاز بالتكرار ومن قِبل أطراف متباينة وأماكن مختلفة. وضع هلال يوم غد الخميس في بعض المدن العربية والإسلامية عند غروب الشمس: في جاكرتا يبعد القمر حينها عن الشمس 2.7 درجة (حد «دانجون» المتفق عليه عالميًّا هو 6 درجات). في أبوظبي يبعد القمر عن الشمس 4.7 درجة. في مكة المكرمة يبعد القمر عن الشمس 5.1 درجة. في القدس يبعد القمر عن الشمس 5.4 درجة. في القاهرة يبعد القمر عن الشمس 5.5 درجة. في داكار (السنغال) يبعد القمر عن الشمس 8 درجات، ويمكن أن يرى بالأجهزة. وبالنظر إلى جميع المعايير العلمية المعتبرة للهلال والمنشورة في دوريات محكمة، نبّه البيان إلى أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي أو الإسلامي، وغير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب في معظمه. أما بالنسبة للدول التي تكتفي بغروب القمر بعد الشمس حسابيّاً ولا تشترط رؤية الهلال، أو تكتفي بإمكانية الرؤية من أي مكان في العالم يشترك معها بليل، فيصح تماماً أن يكون عيد الفطر فيها يوم الجمعة 21 أبريل. لكن بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية (الصحيحة) بالعين المجردة فقط، أو الدول الواقعة في آسيا وتقبل الرؤية المحلية بالتلسكوب، فيُفترض أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوماً، وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل. وختم البيان بالتأكيد أن إعلان بدايات الأشهر الهجرية هو طبعاً من اختصاص الجهات الشرعية في الدول الإسلامية.