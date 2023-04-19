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عربي ودولي
فقدان 15 مهاجراً تونسياً بعد غرق مركبهم
أرشيفية
19 ابريل 2023 14:56
فُقد 15 مهاجراً من أصول تونسية وتم إنقاذ أربعة آخرين، إثر غرق مركب قبالة سواحل شرق البلاد، على ما أفاد خفر السواحل في بيان الأربعاء.
وأفادت شهادات الناجين أن كل الذين كانوا على متن المركب تونسيون انطلقوا «من سواحل جزيرة قرقنة (شرق) رفقة 15 شخصاً آخرين ليلة 17 أبريل وتعرض مركبهم لتسرب مياه».
وعثر بحّار على الناجين الأربعة الذين كانوا يسبحون، وقام بإنقاذهم الثلاثاء على بعد تقريباً 21 ميلاً بحرياً (نحو 34 كيلومتراً) عن ميناء الصيد البحري بالمنطقة، وفقاً لخفر السواحل.
وأرسل خفر السواحل طائرة مروحية للبحث عن المفقودين.
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