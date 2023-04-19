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روسيا تعلن إحباط عملية «تخريب» لمنشأة للطاقة

دبابة مدمرة جراء المعارك في أوكرانيا
19 ابريل 2023 14:46

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الأربعاء، توقيف روسي-أوكراني كان يخطط لتنفيذ عملية «تخريب» تستهدف منشأة للطاقة في شبه جزيرة القرم.
وقال جهاز الأمن في مدينة كيرتش إنه «أحبط التحضير لعملية تخريب لمنشأة لنظام الطاقة في شبه الجزيرة».
وأضاف في بيان: «تم توقيف مواطن روسي-أوكراني من مواليد العام 1971، كان ضالعاً في التحضير لهذه الجريمة».
وأوضح الجهاز أنه تمّ توقيف المشتبه به لتخطيطه لارتكاب عملية «تخريب»، إضافة «لحيازة متفجرات أو أجهزة متفجّرة»، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى «السجن 20 عاماً أو المؤبد».
وأشار إلى أن الموقوف كان على اتصال «مع ممثل لأجهزة الأمن الأوكرانية كان يتولى تنسيق نشاطاته الإجرامية».
وأتى هذا الإعلان بعد تشديد النواب الروس هذا الأسبوع العقوبات المرتبطة بـ«الإرهاب»، في وقت تواصل موسكو عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

 

 

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