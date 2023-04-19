انهيار الهدنة في السودان.. ودوي انفجارات عنيفة في الخرطوم
قصف طال المناطق السكنية في الخرطوم
19 ابريل 2023 14:40
شهدت العاصمة السودانية ضربات جوية وانفجارات اليوم الأربعاء بعد انهيار اتفاق برعاية أميركية لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهو ما دفع السكان للبقاء في منازلهم واليابان للإعداد لإجلاء مواطنيها.
وسُمع دوي قصف مستمر وانفجارات عالية في وسط الخرطوم بالمنطقة المحيطة بمقر وزارة الدفاع والمطار، الذي جرت معارك ضارية بين الجانبين للسيطرة عليه وخرج من الخدمة منذ اندلاع القتال في مطلع الأسبوع.
وتصاعد دخان كثيف إلى السماء.
وسعت قوى خارجية من بينها الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع للسماح للسكان العالقين بسبب القتال لتدبير احتياجاتهم.
وقالت منظمة الصحة العالمية نقلا عن وزارة الصحة السودانية إن القتال أسفر عن مقتل 270 شخصا على الأقل وإصابة 2600 آخرين.
ووافق الجانبان على وقف إطلاق النار اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء لكن إطلاق النار لم يتوقف وأصدر كل منهما بيانا يتهم فيه الآخر بخرق الهدنة.
وقالت القيادة العليا للجيش إنها مستمرة في عمليات تأمين العاصمة والمناطق الأخرى.
وقالت واحدة من السكان على الأطراف الشرقية للخرطوم إن القتال الكثيف استؤنف في وقت مبكر من اليوم الأربعاء بعد ضربات جوية وقصف بالمدفعية قرب منزلها أمس.
وقالت "لم نستطع النوم. فترة الهدوء الوحيدة كانت بين الثالثة والخامسة صباحا".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن السلطات تعتزم استخدام طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي لإجلاء نحو 60 مواطنا يابانيا موجودين حاليا في السودان، وذلك بالتنسيق مع دول كبرى أخرى.
وفي ألمانيا، أفادت مصادر أن مهمة للجيش الألماني لإجلاء نحو 150 مواطنا من السودان توقفت اليوم الأربعاء بسبب القتال الدائر في العاصمة الخرطوم.