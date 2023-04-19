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الهند تتفوق على الصين في التعداد السكاني

الهند تتفوق على الصين في التعداد السكاني
19 ابريل 2023 11:42

أظهرت بيانات أصدرتها الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن الهند في طريقها لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان متجاوزة الصين بنحو ثلاثة ملايين شخص في منتصف هذا العام.
وتشير تقديرات تقرير حالة سكان العالم لعام 2023 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن عدد سكان الهند سيصل إلى 1.4286 مليار مقابل 1.4257 مليار للصين.


وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الثالثة بفارق كبير، إذ يُقدر عدد سكانها بنحو 340 مليون نسمة. وأوضح التقرير أن التقديرات تعتمد على المعلومات المتاحة حتى فبراير 2023.


وتوقع خبراء السكان بناء على بيانات سابقة من الأمم المتحدة أن تتخطى الهند الصين هذا الشهر. إلا أن التقرير الأحدث لم يحدد موعدا لذلك.

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وقال مسؤولو السكان في الأمم المتحدة إنه يستحيل تحديد موعد لذلك بسبب "عدم اليقين" بشأن البيانات الواردة من الهند والصين، خاصة وأن آخر إحصاء سكاني في الهند كان في عام 2011 بعدما تأجل التعداد التالي الذي كان مقررا في 2021 بسبب الجائحة.


ورغم أن الهند والصين ستشكلان أكثر من ثلث عدد سكان العالم المقدر بنحو 8.045 مليار نسمة، فإن النمو السكاني للعملاقين الآسيويين يتباطأ، وبوتيرة أسرع بكثير في الصين منها في الهند.


وتراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة في ستة عقود، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يمثل بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد المواطنين.
وبلغ متوسط النمو السكاني السنوي في الهند 1.2 بالمئة منذ عام 2011، مقابل 1.7 بالمئة في السنوات العشر التي سبقتها، وفقا لبيانات حكومية.

المصدر: وكالات
الصين
الأمم المتحدة
الهند
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