الخميس 20 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كيم جونج أون يأمر بإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع

كيم جونج أون يأمر بإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع
19 ابريل 2023 09:58

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري للبلاد بعد انتهاء بنائه مؤخراً، كما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء.


وقالت الوكالة إن كيم طلب خلال زيارة لوكالة الفضاء الكورية الشمالية "إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري لكوريا الشمالية، اكتمل بناؤه في أبريل، في الموعد المحدد" لعملية الإطلاق.

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب كوريا الديمقراطية بالامتثال لمعاهدة عدم الانتشار
تدريبات عسكرية مشتركة بين سول وواشنطن وطوكيو


لكن الزعيم الكوري الشمالي الذي تفقد مع ابنته "الإدارة الوطنية للتطوير الجوي والفضائي"، لم يذكر تفاصيل أخرى عن موعد الإطلاق.
وفي حديث إلى موظفي الإدارة، دعا إلى نشر "عدد من أقمار الاستطلاع في مدارات مختلفة".

المصدر: وكالات
كيم جونج أون
كوريا الشمالية
بيونج يانج
قمر صناعي
آخر الأخبار
رئيس فيتنام مرحباً بسفير الدولة (وام)
الإمارات
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
اليوم 03:25
هند العتيبة خلال إلقاء كلمتها (الصور من وام)
الإمارات
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار
اليوم 03:25
رزان المبارك
الإمارات
رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ
اليوم 03:25
نمو ملحوظ في توظيف الكوادر الإماراتية (أرشيفية)
الإمارات
%11 نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
اليوم 03:24
توقعات بإقبال كبير من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد (أرشيفية)
الإمارات
حدائق أبوظبي مستعدة لاستقبال الجمهور
اليوم 03:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©