«الجامعة»: الهدنة الإنسانية في السودان فرصة لالتقاط الأنفاس

القاهرة (الاتحاد)

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالهدنة الإنسانية التي أعلنت في السودان، أمس، معتبراً أنها ضرورية وتُمثل خطوة مهمة لإعطاء الفرصة للسكان المدنيين والمرضى لالتقاط الأنفاس.

وذكرت الجامعة العربية في بيان، أن أبو الغيط عبر في اتصال هاتفي مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن أمله في التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، وفي البناء على هذه الخطوة، وتمديد الهدنة الإنسانية. وبحث أبو الغيط مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التنسيق بين المنظمتين الإقليميتين للوصول إلى وقف التصعيد واستعادة الهدوء في السودان. كما اعتبر الجانبان أن «لغة الحوار هي التي ينبغي أن تسود كسبيل لمعالجة القضايا، من أجل حقن دماء السودانيين والحفاظ على وحدة البلاد».