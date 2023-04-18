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تبون يقترح «تحركاً رباعياً» لوقف القتال في السودان

عبد المجيد تبون
19 ابريل 2023 02:42

الجزائر (الاتحاد)

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دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، إلى تحرك مشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وهيئة «إيجاد»، من أجل وقف القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.
جاء ذلك في رسائل بعثها تبون بصفته الرئيس الدوري لمجلس الجامعة العربية، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي رئيس جزر القمر، عثمان غزالي، والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيجاد».
وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن «الرسائل تضمنت الدعوة إلى التفكير في مسعى مشترك وموحد بين المنظمات الأربع من أجل مساندة السودان، لتجاوز الأزمة الراهنة». وقال البيان، إن «توحيد جهود الفاعلين الدوليين والإقليميين بشكل جماعي وعاجل يهدف إلى العمل على وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع والتأسيس لحقبة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني».

عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري
السودان
أزمة السودان
الجزائر
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