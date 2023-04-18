الأمم المتحدة: 34 مليوناً تحت خط الفقر بأفغانستان

كابول (وكالات)

تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان خلال 3 سنوات ليبلغ 34 مليوناً في نهاية 2022، على ما أعلنت أمس، الأمم المتحدة محذرة من تدهور الوضع الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها طالبان بحق النساء.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تراجع الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20.7 %، بحسب أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدره أمس. وتفتقر أفغانستان إلى بيانات إحصائية حديثة، لكن الأمم المتحدة تقدر عدد السكان بـ 40 مليوناً، مما يعني أن 85 % منهم يعيشون في فقر.

في عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 3.6 %، على ما قدرت الدراسة.