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قتلى ومحاصرون بانهيار أرضي في باكستان

قتلى ومحاصرون بانهيار أرضي في باكستان
19 ابريل 2023 02:42

إسلام آباد (وكالات)

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أعلن مسؤولون محليون أمس، أن انهياراً أرضياً دفن عدة شاحنات على طريق سريع على الحدود بين باكستان وأفغانستان، مما أسفر عن مقتل شخصين، وحصار العشرات. وقال المسؤول ناصر خان إنه تم تدشين عملية تتضمن معدات ثقيلة والعشرات من رجال الإطفاء على معبر توركام الحدودي لإنقاذ المحاصرين.  وأضاف خان أن الانهيار الأرضي أعقب هطول أمطار غزيرة وعاصفة رعدية في شمال وشمال غرب باكستان مساء أمس الأول.  وقال خالد افريدي المسؤول بالإدارة المحلية إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثتي مواطنين أفغانيين، في حين تم نقل ما لا يقل عن 6 أشخاص للمستشفى، مضيفاً «ربما يكون هناك أكثر من 40 شخصاً ما زالوا محاصرين».

باكستان
انهيار أرضي
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