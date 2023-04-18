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الإمارات تطالب كوريا الديمقراطية بالامتثال لمعاهدة عدم الانتشار

محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
19 ابريل 2023 02:42

نيويورك (الاتحاد)

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أدانت دولة الإمارات إطلاق كوريا الديمقراطية الشعبية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات مؤخراً، داعية إلى الامتناع عن إجراء المزيد من التجارب غير القانونية، والعودة إلى الامتثال لمعاهدة عدم الانتشار، واختيار الدبلوماسية والحوار على الاستفزاز والتصعيد.
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة حول عدم الانتشار في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: «يجب على مجلس الأمن معالجة سلوك كوريا الديمقراطية، حيث لا توجد مؤشرات على وقف التصعيد من بيونغ يانغ»، مشيرة إلى أن تصرفات كوريا الديمقراطية أدت إلى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة الأوسع.
واعتبر أبو شهاب أن إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في 12 أبريل، تصعيد واضح وخطير يهدد المنطقة والعالم.
كما أضاف أن كوريا الشعبية الديمقراطية تواصل انتهاك قرارات مجلس الأمن بشكل صارخ وتعرض الأرواح للخطر، مطالباً مجلس الأمن  بإدانة أنشطة بيونغ يانغ غير المشروعة.

مجلس الأمن
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مجلس الأمن الدولي
الإمارات
الصواريخ الباليستية
معاهدة عدم الانتشار النووي
كوريا الشمالية
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