العراق.. الإعدام لـ 8 مجرمين جندوا سجناء لصالح «داعش»

هدى جاسم (بغداد)

أصدرت محكمة عراقية، أمس، حكماً بالإعدام بحق مجرمين جندوا سجناء داخل السجون لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي.

وذكر بيان صحفي أن «محكمة جنايات الرصافة قضت بالإعدام على 8 مجرمين مودعين في دائرة الإصلاح العراقية لقيامهم بالاتفاق والإشتراك فيما بينهم بالاتصال بالسجناء التابعين لتنظيم داعش الإرهابي لإعادة هيكلة التنظيم والتخطيط للهروب من السجون وذلك لتنفيذ مشروع إرهابي منظم».

وأضاف البيان أن «المجرمين اعترفوا بقيامهم بتلقي توجيهات بإعادة تنظيم داعش الإرهابي داخل السجون وتجنيد السجناء وتنصيب أمراء وقادة وربطهم بالتنظيم الإرهابي بعد خروجهم من السجون».