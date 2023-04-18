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تونس: حريصون على استئناف العلاقات الطبيعية مع سوريا

تونس: حريصون على استئناف العلاقات الطبيعية مع سوريا
19 ابريل 2023 02:42

تونس (الاتحاد)

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إن بلاده حريصة على استئناف السير الطبيعي للعلاقات والتعاون الثنائي مع سوريا. جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بقصر قرطاج، في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير للبلاد، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التّونسية. وأكد الرئيس سعيد على «حرص تونس الثابت على استئناف السير الطبيعي لروابط الأخوة والتعاون المتينة والتاريخية القائمة بين تونس وسوريا». وأشار إلى «ما يجمع تونس بسوريا من قواسم حضارية وثقافية وإلى ما يحدوهما من عزم مشترك على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات ورفع كلّ التحديات من أجل تحقيق تطلعات الشعبين».

تونس
الرئيس التونسي
سوريا
فيصل المقداد
وزير الخارجية السوري
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