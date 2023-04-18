تضرر 16 ألف عائلة في اليمن جراء الأمطار الغزيرة

عدن (الاتحاد)

تضررت أكثر من 16 ألف عائلة، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها اليمن مؤخراً مع قدوم موسم الأمطار، الذي بدأ في منتصف مارس الماضي، وذلك في 3 محافظات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في أحدث تقرير له بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن: «بقدوم موسم الأمطار في منتصف شهر مارس، تسببت الأمطار الغزيرة والرياح، بدرجات متفاوتة في الأضرار على المساكن الإيوائية، حيث تضررت 16435 أسرة في أعلى ثلاث محافظات شهدت أضراراً كبيرة». وأضاف التقرير أن «مأرب كانت الأكثر تضرراً بين المحافظات الثلاث جراء الأمطار الأخيرة، حيث تضررت فيها 7972 أسرة، تليها حجة بعدد 2228 أسرة، ثم عمران بـ1454 أسرة».

وأشار إلى أن «مواقع النازحين تظل دائماً أكثر عرضة لآثار الكوارث الطبيعية، وقد تسبب أول هطول للأمطار هذا العام بأضرار على الأسر النازحة».

وأفاد شركاء العمل الإنساني أن السيول في بعض مواقع النازحين جرفت مآوي وممتلكات الأسر النازحة، بما في ذلك المواد الأساسية، ومخزون المواد الغذائية، وخزانات المياه، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من حالات النزوح، وفق التقرير.

وأوضح، أن جهات العمل الإنساني سارعت بتقديم المساعدات الطارئة لـ 1260 أسرة متضررة مكونة من 8820 شخصاً، وذلك في غضون 72 ساعة من خلال آلية الاستجابة السريعة.