الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بانتهاك هدنة لمدة 24ساعة من أطراف دولية، وبدأت الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

واتهمت قوات الدعم السريع شبه العسكرية الجيش السوداني بـ "انتهاك وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بموجب وساطة دولية" في بيان عبر تويتر صدر في الساعة 1814 مساء.

وأضاف البيان "وقعت الهجمات على قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من وقف إطلاق النار المعلن". ولم يتسن التحقق من بياني الطرفي المتحاربين من مصادر مستقلة.

من جانبه، رد الجيش السوداني باتهام قوات الدعم السريع بأنها هي التي انتهكت الهدنة. وقال الجيش في صفحته على فيسبوك مساء اليوم الثلاثاء "تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة 24 ساعة للنواحي الإنسانية وافقت عليها القوات المسلحة إلا أن مليشيات التمرد لم تلتزم بها ولم تتوقف مناوشاتهم لمحيط القيادة والمطار والأعمال التي سبق ذكرها".

وتواصلت الانفجارات وعمليات إطلاق النار على ما يبدو في الخرطوم بعد السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) وهو الوقت الذي كان من المفترض أن يتوقف فيه القتال. ووافق ممثلون من طرفي الصراع على وقف الأعمال العدائية لمدة 24 ساعة.