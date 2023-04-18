إصابات جراء هجوم في صالة رياضية بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية عن إصابة عدة أشخاص في هجوم وقع في صالة لياقة بدنية في المدينة القديمة في دويسبورج بغربى ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء.

وتحركت الشرطة بقوات كبيرة إلى مكان الحادث وذلك حسبما صرح متحدث باسم الشرطة، وناشد المواطنين تجنب منطقة الحادث. وحسب معلومات صحيفة "بيلد"، تفترض الشرطة أن ما حدث هو جريمة اعتداء عشوائي، وتابعت الصحيفة أن الجاني أو الجناة لا يزالون فارين. من جانبها، قالت إذاعة "دبليو دي آر" إن شخصين في الصالة قاما بطعن رواد للصالة. وأنشأت الشرطة نقطة اتصال إعلامية للصحافة قبالة مبنى البلدية في مدينة دويسبورج.